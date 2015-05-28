Cessna CJ3+ erhält Zulassung in Brasilien

Cessna Citation CJ3+ (Foto: Cessna)

Cessna hat am 21. Mai die Zulassung des Citation CJ3+ Business Jets durch die brasilianische Luftfahrtbehörde bekanntgegeben.

Die Citation CJ3+ hat die US-amerikanische Zulassung bereits im September 2014 erhalten, die EASA hat dem Muster an der diesjährigen EBACE die Musterberechtigung erteilt. Die Cessna Citation CJ3+ wurde aus der bewährten CJ3 evolutionär weiterentwickelt. Das Flugzeug besticht durch ein modernes Cockpit und einer komplett überarbeiteten Kabine. Bei den Systemen wurde die Klimaanlage verbessert und ein neues Diagnosesystem integriert. Die Garmin 3000 Avionik umfasst drei zentrale Bildschirme und ein modernes Flugführungssystem. Bei den Kommunikationseinrichtungen lässt die hoch integrierte Avionik keine Wünsche offen und ist auch für die Zukunft bestens gerüstet.

Der Jet kann durch einen oder zwei Piloten geflogen werden und bietet neben einem Piloten Platz für maximal neun Passagiere. Der CJ3+ wird durch zwei moderne FJ44-3A angetrieben und kann Nonstop Entfernungen von bis zu 2.070 Nautischen Meilen (3.833 km) überbrücken.