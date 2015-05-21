Cessna CJ3+ erhält Europa Zulassung

Cessna Citation CJ3+ (Foto: Cessna)

Cessna konnte an der diesjährigen EBACE die EASA Zulassung ihres CJ3+ Business Jets bekannt geben, in den USA ist die Maschine bereits seit September zugelassen.

Die Cessna Citation CJ3+ wurde aus der bewährten CJ3 evolutionär weiterentwickelt. Das neue Flugzeug besticht durch ein modernes Cockpit und einer komplett überarbeiteten Kabine. Bei den Systemen wurde die Klimaanlage verbessert und ein neues Diagnosesystem integriert. Die Garmin 3000 Avionik umfasst drei zentrale Bildschirme und ein modernes Flugführungssystem. Bei den Kommunikationseinrichtungen lässt die hoch integrierte Avionik keine Wünsche offen und ist auch für die Zukunft bestens gerüstet.

Der Jet kann durch einen oder zwei Piloten geflogen werden und bietet neben einem Piloten Platz für maximal neun Passagiere. Der CJ3+ wird durch zwei moderne FJ44-3A angetrieben und kann Nonstop Entfernungen von bis zu 2.070 Nautischen Meilen (3.833 km) überbrücken.