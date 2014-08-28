Cessna 340 am Markt weiterhin gefragt
28.08.2014 RK
Die Cessna 340 wurde 1971 am Markt eingeführt und erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit.Bei der Cessna 340 handelt es sich um ein zweimotoriges Reiseflugzeug für bis zu fünf Passagiere. Als die Cessna 340 1971 auf den Markt kam, kostete eine gut ausgerüstete Maschine rund 150.000 US Dollar, auch heute nach gut 40 Jahren erzielen die Gebrauchtflugzeuge Preise zwischen 150.000 und 300.000 US Dollar. Das Flugzeug ist am Markt weiterhin gefragt, für einen moderaten Preis bietet eine Cessna 340A immer noch viel Leistung. Die Maschine verfügt über eine Druckkabine und kann mit fünf Passagieren Nonstopentfernungen von bis zu 1080 Kilometern überbrücken. Lesen Sie zu der Cessna 340 den ausführlichen Lexikon Eintrag: