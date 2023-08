Bombardier wird Learjet 85 in Wichita endfertigen

Der kanadische Flugzeugproduzent will den neuen Learjet 85 weiterhin in Wichita, Kansas Endfertigen.

Der Learjet 85 wird grösstenteils im Werk Querétaro in Mexiko gebaut, die Endmontage, die Einfliegerei und die Kundenauslieferungen werden jedoch in Wichita vorgenommen. An der Farnborough Air Show wurde mit der Stadtregierung von Wichita ein Übereinkommen getroffen, dass Bombardier im Hauptcluster für den bau von Geschäftsreiseflugzeugen Wichita im Bundesstaat Kansas 600 Millionen US Dollar investiert werden und für die Learjet 85 Produktion 300 Neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Stadt Wichita beteiligt sich mit einer Investition von 27 Millionen US Dollar. Der erste Learjet 85 wird komplett in Kunststoffbauweise gefertigt sein und ab 2013 am Markt zur Verfügung stehen.