Bombardier verkauft ihre Löschflugzeuge

Bombardier Löschflugzeug (Foto: Bombardier)

Bombardier ist dringend auf Geld angewiesen, deshalb trennt man sich jetzt von der Sparte der Amphibien- und Löschflugzeuge.

Diese Entscheidung war für die Geschäftsleitung sicherlich nicht ganz einfach, wurde aber nötig, da frisches Kapital dringend nötig ist. Die kleine Sparte wurde an Viking Air Ltd. verkauft. Das Geschäft umfasst die Übergabe der Typ-Zertifizierungen für die CL-215, CL-215T und Bombardier 415 Amphibienflugzeuge. Viking Air Ltd. ist ein würdiger Nachfolger für diese wichtigen Nischenprodukte. Der Flugzeugproduzent baut die legendären Twin Otter. Mit dieser Übernahme kann Viking Air Ltd. rund vierzig zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.