Bombardier mit neuer Grossbestellung

Der kanadische Flugzeugproduzent kann heute, dem 8. Dezember 2010, einen Verkauf von sieben Business Jets bekannt geben.

Bombardier bekommt von unterschiedlichen Käufern, die ihre Flugzeuge durch Jet Air Flug betreiben lassen, einen Auftrag für fünf Learjet 85 und zwei Challenger 605. Bombardier beziffert den Auftragswert nach Listenpreisen auf 155 Millionen US Dollar. Jet Air Flug wird die Maschinen im Management betreiben und unterhält ihre Hauptbasis in München.