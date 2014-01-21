Bombardier lieferte mehr Flugzeuge aus

Von Januar 2013 bis Ende Dezember 2013 konnte Bombardier 238 Flugzeuge (Vorjahr: 233) ausliefern und 388 Nettobestellungen (Vorjahr: 481) entgegennehmen.

Im letzten Jahr konnte der kanadische Flugzeugbauer Bombardier 180 (Vorjahr: 179) Business Jets ausliefern, in diesem Segment gingen 305 (Vorjahr: 343) Bestellungen ein. Bei den Verkehrsflugzeugen verliessen im letzten Geschäftsjahr 55 (Vorjahr: 50) Flugzeuge die Produktionshallen, in diesem Bereich gingen 81 (Vorjahr: 138) Bestellungen ein. Bei der kleinen Sparte der Amphibienflugzeuge konnten zwei Maschinen (Vorjahr: 4) ausgeliefert werden, in diesem Segment gingen vier Bestellungen ein.