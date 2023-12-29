Bombardier kann 12 weitere Challenger 3500 verkaufen

Bombardier Challenger 3500 Businessjet (Foto: Bombardier)

Bombardier hat kurz vor Weihnachten einen neuen Festauftrag über zwölf Bombardier Challenger 3500 Geschäftsreisejets bekanntgegeben, der Kunde für diesen Auftrag wurde nicht kommuniziert.

Der neue Festauftrag entspricht laut den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 326,4 Millionen US-Dollar. Bombardier gab weiter bekannt, dass die Maschinen aus dieser Bestellung ab der zweiten Jahreshälfte 2025 ausgeliefert werden sollen.

„Bombardier ist stolz darauf, dass der Challenger 3500 Jet so viel Vertrauen als Flugzeug der Wahl für eine große Mehrheit der Betreiber auf der ganzen Welt weckt und weiterhin die Erwartungen seiner anspruchsvollen Kundschaft erfüllt und übertrifft“, sagte Éric Martel, Präsident und CEO von Bombardier. „Der Challenger 3500-Jet ist wirklich eine Kraft, mit der man rechnen muss, und dieser Auftrag ist ein klarer Beweis dafür, dass dieses Flugzeug das außergewöhnliche Erlebnis bietet, welches die Kunden suchen.“