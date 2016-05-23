Bombardier bringt sieben Jets an die EBACE

Bombardier Global at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der kanadische Flugzeugbauer wird an der EBACE 2016 in Genf mit sieben Business Jets im Static-Display vertreten sein.

Bombardier wird auf dem Außengelände an der Spezialmesse für die Geschäftsreisefliegerei EBACE drei Global 6000, zwei Learjet 75, einen Challenger 350 und einen Challenger 650 ausstellen. Der Flugzeugproduzent aus Kanada unterstreicht mit diesem Auftritt seine starke Position im Bereich der Business Jets. Bombardier ist durch den Challenger im Segment der Geschäftsreiseflugzeuge groß geworden und hat durch den Zukauf von Learjet die Marktposition auf das gesamte Kundensegment ausgeweitet.

Learjet at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der Challenger bildete die Grundlage für die ersten Regionaljets und diese wiederum wurden jeweils zu leistungsfähigen Langstrecken Geschäftsreiseflugzeugen weiterentwickelt.

Bombardier Global 5000 (Foto: Bombardier)

Neben Bombardier werden auch zahlreiche Anbieter ihre Kundenflugzeuge an der EBACE ausstellen. Air Independence GmbH wird mit einem Challenger 604 vertreten sein, Jetcraft Corporation kommt mit einem Global nach Genf und The Jet Business wird ebenfalls mit einem Global 5000 vor Ort sein.

Die EBACE 2016 findet in Genf vom 24. Mai bis zum 26. Mai statt.