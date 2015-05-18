Bombardier bringt acht Business Jets an die EBACE

Bombardier Global at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der kanadische Flugzeugbauer wird an der EBACE 2015 in Genf mit acht Business Jets im Static Display vertreten sein.

Bombardier wird auf dem Außengelände an der Spezialmesse für die Geschäftsreisefliegerei EBACE zwei Global 6000, zwei Global 5000, einen Learjet 75, zwei Challenger 350 und einen Challenger 650 ausstellen. Der Flugzeugproduzent aus Kanada will mit diesem Auftritt seine starke Position im Bereich der Business Jets unterstreichen. Bombardier ist durch den Challenger im Segment der Geschäftsreiseflugzeuge groß geworden und hat durch den Zukauf von Learjet die Marktposition auf sämtliche Kundensegment ausgeweitet.

Learjet at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der Challenger bildete die Grundlage für die ersten Regionaljets und diese wiederum wurden jeweils zu leistungsfähigen Langstrecken Geschäftsreiseflugzeugen weiterentwickelt.

Global Cockpit (Foto: Robert Kühni)

Neben Bombardier werden auch zahlreiche Anbieter ihre Kundenflugzeuge an der EBACE ausstellen. Air Independence GmbH wird mit einem Challenger 604 vertreten sein, Jetcraft Corporation bringt einen Global 5000 und einen Challenger 604 nach Genf.

Die EBACE 2015 in Genf dauert vom 19. bis zum 21. Mai.