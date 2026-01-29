Bombardier baut neues Werk in Dorval bei Montréal

Bombardier Global 7500 (Foto: Bombardier)

Der kanadische Flugzeugbauer will in Dorval nahe Montréal ein neues Produktionszentrum mit 126.000 Quadratfuß Fläche bauen.

Die Anlage soll die Fertigungskapazitäten für Businessjets ausbauen und vor Ende 2027 in Betrieb gehen. Bombardier beziffert die Investition auf rund 100 Millionen Dollar und erwartet damit zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Provinz Québec unterstützt das Projekt über Investissement Québec: Wirtschaftsministerin Christine Fréchette kündigte ein rückzahlbares Darlehen über 35 Millionen Dollar aus dem Essor-Programm an.