Bombardier Global 8000 zugelassen

Bombardier Globa 8000 (Foto: Bombardier)

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat dem neusten Business Jet von Bombardier Global 8000 das Lufttüchtigkeitszeugnis ausgestellt, das schnellste Geschäftsreiseflugzeug ist damit zugelassen.

Neben der FAA hat auch die kanadische Luftfahrtbehörde den Global 8000 zugelassen, die beiden Musterberechtigungen ebnen dem neusten Jet von Bombardier die Markteinführung.

Bei dem Global 8000 handelt es sich momentan um den schnellsten Businessjet, er kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von Mach 0.95 betrieben werden. Die maximale Reichweite gibt Bombardier mit 8.000 Nautischen Meilen (14.816 km) an.