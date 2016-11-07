Bombardier Global 7000 abgehoben

Bombardier Global 7000 (Foto: Bombardier)

Am Freitag, den 4. November 2016, absolvierte der neue Business Jet von Bombardier in Toronto seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Bei dem Global 7000 handelt es sich um einen Ultra Langstreckenjet mit höchstem Passagierkomfort, der zusammen mit dem Global 8000 an der NBAA 2010 lanciert wurde. Das erste Testflugzeug Flight Test Vehicle 1 (FTV1) konnte nun den lang ersehnten Jungfernflug absolvieren, dieser dauerte 2 Stunden und 27 Minuten. Am Steuer saßen Testpiloten Ed Grabman als Kapitän und Testpilot Jeff Karnes als Copilot, unterstützt wurden sie durch Flugtestingenieur Jason Nickel.

Das Global 7000 und Global 8000 Programm wurde durch Bombardier im Sommer 2015 zu Gunsten der CSeries um zwei Jahre verzögert, ursprünglich hätte der Global 7000 bereits in diesem Jahr zur Verfügung stehen sollen und der Global 8000 im nächsten Jahr. Bombardier ist nach dem erfolgreichen Jungfernflug nun zuversichtlich, dass der Global 7000 ab der zweiten Jahreshälfte 2018 am Markt verfügbar sein wird.

Der Global 7000 verfügt über eine elektronische Flugsteuerung, die gegenüber einer herkömmlichen Steuerung Gewicht spart. Das Fly-by-Wire System für die beiden neuen Bombardier Jets wurde durch Parker Aerospace programmiert. Im Cockpit wurde ein Pro Line Fusion von Rockwell Collins verbaut.

Der Global 7000 wird von zwei General Electric Passport mit einem Schub von je 73,4 kN angetrieben. Der neue Business Jet soll laut Berechnungen von Bombardier eine maximale Geschwindigkeit von Mach 0,92 erreichen. Die Reichweitenleistung gibt Bombardier mit 7.400 Nautischen Meilen (13.705 km) an, diese kann bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,85 und acht Passagieren erreicht werden.

Global 7000 absolviert Jungfernflug