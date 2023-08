Berlin Air Show 2010 mit Schaufenster in die GA

Die ILA wird im nächsten Jahr auch eine ideale Plattform für die kleineren Unternehmungen aus der General Aviation bieten.

Deutschland und die benachbarten europäischen Länder zählen zu den weltweit wichtigsten Wachstumsmärkten der Business & Corporate Aviation. Auf der ILA werden die besonderen Anforderungen von Anbietern und Kunden berücksichtigt. Aussteller können mit Kunden wie Einzelbetreiber von Fluggerät oder Fleet Operator rechnen, die ansonsten nur selten auf Messen anzutreffen sind. Ob UL, Schul- oder Reiseflugzeug, die ILA General Aviation Avenue ist das Schaufenster der Allgemeinen Luftfahrt in Mitteleuropa. Ein vielseitiges Angebot und kurze Wege gehören ebenso zu den Merkmalen dieses Messesegmentes wie eigene Konferenzen, ein zielgerichtetes internationales Fachbesucher-Marketing sowie die Anreisemöglichkeit mit dem eigenen Flugzeug.Das ILA HeliCenter ist mit einem exklusiven Bereich für die Anbieter und Betreiber von Hubschraubern als „Messe in der Messe“ eine ideale Marketingplattform rund um den Drehflügler und seine zivilen und militärischen Anwendungen. Ein vom übrigen Flugbetrieb unabhängiger Heliport und ein eigenes Konferenzprogramm sind weitere Qualitätsmerkmale des ILA HeliCenters. Thematische Schwerpunkte werden im nächsten Jahr Lufttransport, Luftrettung, Katastrophenschutz, After Sales Service, MRO, Flight Training und der gesamte Bereich militärischer Verwendungen sein.