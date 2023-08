Bei Cirrus muss noch mehr gespart werden

Cirrus Design Corporation musste am 25. November ihre Belegschaft über weitere Produktionskürzungen informieren.

Bei Cirrus Design Corporation geht die wirtschaftliche Abkühling nicht spurlos vorüber, der Flugzeugbauer aus Duluth in Minnesota muss im Dezember seine Produktion von Kleinflugzeugen signifikant herunterschrauben. Betroffen sind die Produktionsstätten in Duluth und Grand Forks. Die Unternehmung beschäftigte ihre Arbeiter bereits auf Kurzzeit und muss nun im Dezember viele ihrer Leute, die in der Produktion tätig sind, bis zum 5. Januar in unbezahlte Ferien schicken. Die Geschäftsleitung betonte, dass die Sozialleistungen der beurlaubten Arbeiter durch Cirrus weiter bezahlt würden. Die Führungskräfte hoffen, dass die Produktion ab Januar wieder hochgefahren werden kann. Im Verkauf, beim Support und in der Entwicklung wird weiterhin normal gearbeitet.