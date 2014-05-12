Beechcraft mit grossem Auftritt an EBACE 2014

Beechcraft gehört neu zu Textron Aviation und wird neben Cessna mit einem Grossaufgebot an der Luftfahrtmesse für Business Jets EBACE 2014 teilnehmen.

Beechcraft wird im Aussenbereich mit fünf Flugzeugen vertreten sein. Angefangen mit der zweimotorigen G58 Baron geht es über die King Air 250, King Air C90GTx, King Air 350i zur King Air 350ER. Neben den Maschinen auf den Aussenplätzen präsentiert sich das Mutterhaus Textron Aviation auf einem grosszügigen Stand in der PALEXPO Messehalle. Textron Aviation repräsentiert die beiden Brands Cessna und Beechcraft seit Ende 2013 neu unter einem gemeinsamen Firmendach. Die EBACE 2014 findet vom 20. Mai bis zum 22. Mai 2014 statt.