Auszeichnung für die Rega

Anlässlich des Swiss Leadership Forum ist die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega gestern Donnerstagabend mit dem Swiss Leader Award ausgezeichnet worden. Das Zürcher Wirtschaftsforum würdigt mit diesem jährlich verliehenen Award besondere Leistungen im

„Die Nachhaltigkeit des Handelns und der hohe Qualitätsstandard der Rega waren die bestimmenden Faktoren. Ohne die Rega würde der Schweiz etwas fehlen“, begründet Jury-Präsident Heinrich Bieler den Entscheid zu Gunsten der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega. Des Weiteren hätten das positive Image der Rega und die vorbildliche Firmenkultur den Ausschlag gegeben, heisst es in der Laudatio im Kongresshaus Zürich. Ernst Kohler, CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung, nahm gemeinsam mit zwei Mitarbeitenden den Award entgegen: „Es ist schön zu sehen, dass der grosse Einsatz und das hohe Engagement unserer Mitarbeitenden wahrgenommen wird. Unsere Aufgabe ist und bleibt eigentlich einfach. Wir wollen die beste Luftrettungsorganisation der Welt sein – zum Wohl der Patienten, als Service public für die Schweiz und unsere Gönnerinnen und Gönner.“