Ausgezeichnete Wetterprognosen für Piloten

Cockpit A340 Abenddämmerung (Foto: Robert Kühni)

Nicht erst bei den Season Opener Terminen gab es zahlreiche positive Rückmeldungen von den Pilotinnen und Piloten zum aktuellen online Flugwetterangebot von Austro Control.

Die UserInnen freuen sich insbesondere über die einfachere Bedienbarkeit, die übersichtliche und logische Menüführung, das responsive Design und die bekannt hohe Qualität der Prognosen und Warnungen.

Darüber hinaus wird das erweiterte Angebot wie beispielsweise die RGB Satellitenbilder und die Meteogramme für die jeweiligen Standorte geschätzt. Neu ist auch die höhere Auflösung des Wetterradars Österreich, dieses wurde aufgrund vieler Rückmeldungen weiter verbessert. Auch der Infobutton mit Hintergrundinformationen zu den einzelnen Produkten wird gerne genutzt.

Die zahlreichen attraktiven Features des Flugwetters führten dazu, dass sich seit Juni vergangenen Jahres mehr als 4.000 neue InhaberInnen eines Pilotenscheins für das erweiterte Angebot registrierten. Mittlerweile verwenden mehr als 15.000 PilotInnen sowohl die webbasierten Seiten als auch die mobile Version zur Flugvorbereitung. Auch in unseren Nachbarstaaten werden die von den Austro Control MeteorologInnen und Flugwetterberatern erstellten Prognosen gerne angenommen. So nutzen derzeit ca. 5.000 UserInnen mit ausländischer Lizenz unser Angebot.

Zu einer fundierten Flugvorbereitung zählt auch die Auseinandersetzung mit dem aktuellen und künftigen Wettergeschehen. Eine konstant hohe Qualität der Prognosen verbunden mit einer optisch ansprechenden Aufbereitung trägt zu einer vermehrten Nutzung und damit zur Erhöhung der Sicherheit in der Luftfahrt bei.

Low Level SWC Alps (Foto: Austro Control)

Die seit November 2016 in Zusammenarbeit mit der MeteoSchweiz erstellte Low-Level Significant Weather Chart Alps ist das neue Vorzeigeprodukt der Abteilung Meteorologie. Diese Karte kombiniert Warnung und Vorhersage, ist rund um die Uhr verfügbar, wird ständig überwacht und nötigenfalls berichtigt. Sie gilt vom Boden bis FL250 und enthält nicht nur Informationen über die Wettersituation über dem Gebiet Österreichs und der Schweiz, sondern auch für die umliegenden Staaten. Die Low-Level SWC Alps wird von den UserInnen aufgrund ihrer Übersichtlichkeit und Kompaktheit der enthaltenen Informationen besonders geschätzt.

NEU seit Anfang Juni 2017

Die Karten Wind/Temperatur Alpen, Höhenwind Alpen und QNH Alpen werden auf vielfachen Kundenwunsch um den Vorhersagezeitraum, der den gesamten nächsten Tag enthält, erweitert. Zudem wurde die bereits aus dem alten Flugwetter bekannte Karte mit der als Liniendiagramm dargestellten Druckdifferenz zwischen Alpensüd- und -nordseite adaptiert und um die tatsächlich gemessene Differenz in den vergangenen Stunden seit Ausgabe des Modells ergänzt.

Austro Control