Auch bei Cessna wird abgebaut
09.12.2008 RK
Der Flugzeugbauer aus Wichita muss sparen und baut deshalb im nächsten Jahr Arbeitsplätze ab.Betroffen werden Arbeiter in den Produktionsstätten von Wichita (Kansas) und Bend (Oregon) sein. In dem Werk von Bend werden die Cessna 350 und Cessna 400 (früher Columbia 350/400) gebaut. 500 Stellen werden gestrichen, das sind weniger als die ursprünglich 665 Prognostizierten Entlassungen. 150 Arbeitnehmer haben sich entschieden, die Abgangsentschädigung zu kassieren und die Unternehmung freiwillig zu verlassen. Die Sparschritte wurden nötig, da einige Kunden ihre Bestellungen für das Jahr 2009 weiter nach hinten verschoben. Haben Sie die neuste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen? Link: Flieger Wochenschau vom 5. Dezember 2008.