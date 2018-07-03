Atlas bietet Winglet für Citation an

Cessna Citation CJ3 with Winglets (Foto: Tamarack)

Atlas Air Service hat eine Händlervereinbarung für die Tamarack Atlas Winglet Produktreihe unterzeichnet.

Durch diese Vereinbarung kann Atlas Air Service ab sofort den Verkauf, die Installation und den Service von Tamarack Winglets für die Cessna-Flugzeuge CJ, CJ1, CJ2, CJ2+, CJ3, CJ3+ und M2 anbieten.

Gregor Bremer, CTO von Atlas Air Service, kommentiert: "Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, die Flugzeuge unserer Kunden zu optimieren! Und die ATLAS-Aktiv-Winglets von Tamarack bieten eine Lösung, die Flugleistungen zu steigern. Sie sind derzeit die einzige aerodynamische Technologie auf dem Markt, die die Steigzeit und den Treibstoffverbrauch reduzieren und gleichzeitig die Reichweite und Flugzeugstabilität ohne strukturelle Verstärkung erhöhen und so spürbare Zeit- und Kosteneinsparungen ermöglichen. Unser Team hat große Erfahrung in der Wartung von Cessna Citation-Flugzeugen, daher war die Tamarack-Produktpalette eine natürliche Ergänzung für Atlas Air Service.“

Atlas Air Service ist ein 1970 gegründetes Familienunternehmen und hat sich auf den Verkauf und die Wartung von Business Jets spezialisiert.