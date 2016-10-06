Astronauten besuchten Diamond Aircraft Industries

Astronauten bei Diamond (Foto: Diamond Aircraft Industries)

Während des Community Day am 5. Oktober 2016, der im Rahmen des 29. Planetary Congress der Association of Space Explorers (ASE) stattfand, besuchten AstronautInnen und KosmonautInnen zahlreiche Orte in Österreich.

Neben Schul- und Universitätsbesuchen, trafen die Astronauten auch mit Vertretern aus der Politik und Industrie zusammen. In Niederösterreich besuchte eine Delegation den Flugzeugbauer Diamond Aircraft Industries, mit Sitz in Wiener Neustadt.

Christian Dries, CEO und Eigentümer von Diamond Aircraft Industries GmbH, konnte die Astronauten Michael López-Alegría (NASA, USA), André Kuipers (ESA, Niederlande), Randolph Bresnik (NASA, USA), Scott Altmann (NASA, USA), James Voss (NASA, USA), Mary Ellen Weber (NASA, USA) und Alexander Alexandrow (ROSKOSMOS, Russland) zu einem Informationsvortrag und Führung durch die Flugzeugproduktion begrüßen. Im Anschluss nutzten alle die Gelegenheit, die beiden zweimotorigen Maschinen DA62 und DA42-VI als auch die einmotorige DA40 NG zu fliegen oder ihre Flugkünste im Flugsimulator von Diamond Aircraft zu zeigen.

Christian Dries: „Ich bin sehr stolz, diese Gäste heute in meinem Unternehmen willkommen zu heißen. Als kleiner Bub war es immer mein Traum Astronaut zu werden. Dieser Traum hat mich in die Luftfahrt geführt, wo ich meinen Beitrag zur Aeronautik leisten konnte.“

„Ich bin sehr von Diamond Aircraft beeindruckt. Eine Freundin von mir, der britische TV-Star Carol Vorderman besitzt eine DA42-VI. Daher kenne ich Diamond Flugzeuge bereits und bin von ihnen begeistert. Diamond Aircraft ist ein wahres Juwel in Österreich“, so Michael López-Alegría.

Mary Ellen Weber: „Ich ahnte nicht, welch großartige Innovationsleistung hier passiert. Bei Diamond Aircraft arbeiten so viele kluge Köpfe. Nachdem ich eure Flugzeuge fliegen konnte, bin ich noch mehr beeindruckt.“

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