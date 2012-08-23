Asia Pacific kauft 10 Nextant 400XT Business Jets

Nextant Aerospace hat am 21. August 2012 den Verkauf von zehn Nextant 400XT an Asia Pacific bekanntgegeben.

Die Flugzeuge werden nach Angaben von Nextant Aerospace über die nächsten drei Jahre ausgeliefert, die Maschinen werden teilweise als Ambulanz Jets ausgelegt. Die Bedarfsflugbetreiber Asia Pacific aus Singapore wird auch die Verkaufsvertretung des Nextant 400XT im asiatischen Raum übernehmen. Beim Nextant 400XT handelt es sich um einen Beechjet 400A, der mit modernen Williams FJ44-3AP Turbofans und einem Pro Line 21 von Rockwell Collins nachgerüstet wurde.