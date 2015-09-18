Argentinische Küstenwache übernimmt H225

H225 Argentine Coast Guard (Foto: Airbus Helicopters)

Airbus Helicopters hat die Übergabe des ersten H225 Hubschraubers an die argentinische Küstenwache bekanntgegeben.

Der neue Hubschrauber wird von der Basis Mar del Plata betrieben und für Such- und Rettungsaufgaben (SAR) verwendet. Die H225 Helikopter werden bei der argentinischen Küstenwache schrittweise die SA330 Puma ablösen. Bei dem H225 handelt es sich um einen modernen Hubschrauber für die Küstenwache, der vom Super Puma abgleitet wurde. Der Such-Rettungs- und Überwachungshubschrauber ist mit Suchscheinwerfer, einer Seilwinde mit Rettungskorb ausgestattet und kann für viele weitere Aufgaben, die sich bei der Küstenwache aufdrängen, flexibel verwendet werden.

EC225 Helikopter in Aktion