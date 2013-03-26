Antonov 2 in Sibirien abgestürzt

Am Nachmittag des 23. März 2013 ist eine Antonov 2 über Sibirien abgestürzt, dabei kam ein Besatzungsmitglied ums Leben.

Der Unfall wurde durch das Unfallministerium von Krasnodar publik gemacht. Der Absturz des einmotorigen Doppeldeckers ereignete sich auf einem Sprühflug in der Nähe von Vostochnaya bei Krasnodar. An Bord der Maschine befanden sich zwei Besatzungsmitglieder, eine Person kam bei dem Unfall ums Leben. Die Maschine ist nach einem Triebwerkausfall in einen Teich gestürzt. Die Antonov 2 wird in Russland auch heute noch als zuverlässiges Arbeitstier verwendet.