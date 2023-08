Anmerkung der Redaktion

Leider hat sich bei dieser News Meldung eine Diskussion entfacht, die bei uns auf FliegerWeb.com keinen Platz hat.

Verbalen Luftkrieg wollen wir auf unserem Fliegerportal nicht haben, dies sollte unter Enthusiasten auch nicht Platz haben. Wir geniessen lieber einen ruhigen Flug, wo wir uns zurücklehnen können und die schöne Landschaft von oben her bestaunen dürfen. Diskussionen in einer Art und Weise wie sie im Internet auf einigen Plattformen zu finden sind, möchten wir auf FliegerWeb.com nicht haben. Ich muss an dieser Stelle Anmerken, dass es sich nur um einen Kommentar handelte, der mich gestört hat und den ich in dieser Form nicht akzeptieren wollte und daher auch dreimal kommentarlos entfernen musste. Ich bitte euch bei den Kommentaren jeweils auf der Sachebene zu bleiben und Produkte oder Unternehmen nicht in ein schlechtes Licht zu Rücken. An dieser Stelle möchte ich allen Benutzern einen herzlichen Dank aussprechen, die sich ohne diese Meldung an die Regeln halten. Mit kollegialen Flieger Grüssen Robert Kühni