Alpen Air kündigt Strecken ab Augsburg an

ALPEN AIR TECNAM P2012 Traveller (Foto: ALPEN AIR)

ALPEN AIR, die Airline für eindrucksvolle Alpenflüge, erweitert ihr Angebot und ermöglicht ab dem Sommer 2024 auch Streckenflüge innerhalb Europas.

Bisher bekannt für seine unvergesslichen Rundflüge über die malerische Alpenlandschaft, fliegt ALPEN AIR nun auch europäische Ziele an. Ab Sommer 2024 können Passagiere aus einer Vielzahl von Zielen ab Augsburg wählen, darunter Salzburg, Venedig, Bozen, Aosta, Sion, Innsbruck, Genf, Lyon, Florenz, Klagenfurt und Graz. Diese Streckenflüge versprechen einzigartige Reiseerlebnisse, bei denen das Ziel nicht nur der Endpunkt ist, sondern der gesamte Flugweg zu einem unvergesslichen Abenteuer wird.

ALPEN AIR schließt als professionelle Airline damit die Lücke zwischen großen Airlines und privaten Angeboten und fliegt sowohl große als auch regionale Flughäfen an.

Auch bei den neuen Streckenflügen von ALPEN AIR steht das Erlebnis im Vordergrund. Ob Sport, Kultur oder einfach nur die atemberaubende Schönheit der Natur – die Passagiere können sich auf ein unvergleichliches Flugerlebnis und einen garantierten Fensterplatz freuen.

Möglich macht das neue Angebot von ALPEN AIR eine strategische Partnerschaft mit Franconia Air Service aus Nürnberg. Dank der Nutzung eines gemeinsamen Luftverkehrsbetreiberzeugnises garantieren die beiden Unternehmen ihren Passagieren auch weiterhin höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Ausführung ihrer Flüge.

Neben den Streckenflügen bietet ALPEN AIR zukünftig auch individuell buchbare Business-Charter zu Zielen bis zu 1.000 Kilometer Entfernung an. Geschäftsreisenden bietet dies die perfekte Balance zwischen Komfort, Effizienz und Flexibilität.

Für Simon Ambrosius, Pilot und Mitgründer von ALPEN AIR, ist das ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Firmengeschichte: “Mit dem neuen Angebot reagieren wir vor allem auf die starke Nachfrage nach Streckenflügen im Alpenraum und darüber hinaus. Ob für Geschäftsreisende oder private Fluggäste, Destinationen in den Alpen werden seit Jahren immer beliebter. Große Airlines werden dieser Nachfrage bisher nicht gerecht. ALPEN AIR macht sich nun auf, diese Lücke mit einem nachhaltigen Angebot zu schließen.”

Die CO²-neutrale Airline kompensiert 100% aller nicht vermeidbaren Emissionen und setzt sich für die Entwicklung und Erprobung vollsynthetischer Treibstoffe ein.

AlpenAir