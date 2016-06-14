Airbus Helicopters mit Großauftrag aus China

H135 Airbus Helicopters (Foto: Airbus Helicopters)

Airbus Helicopters in Donauwörth erhält aus China einen Großauftrag für hundert H135 Hubschrauber.

Im Rahmen des dreitägigen Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel und weiterer Kabinettsmitglieder in China hat der Chef von Airbus Helicopters in Deutschland, Wolfgang Schoder, einen Vertrag über die Lieferung von 100 Hubschraubern des Typs H135 an China unterzeichnet. Der H135 ist ein leichter zweimotoriger Mehrzweckhubschrauber. In der zivilen Variante ist er hauptsächlich in der Luftrettung im Einsatz.

Laut Airbus hat der Auftrag einen Wert von rund 700 Millionen Euro. Die Hubschrauber sollen zwischen 2018 und 2028 an die chinesischen Betreiber ausgeliefert werden. Es wäre nicht China, wenn nicht eine Besonderheit in diesen Auftrag eingehandelt worden wäre, Airbus Helicopters wird eigens für den H135 eine Endfertigungslinie in China aufbauen.