Airbus H160 Helikopter für ANH abgehoben

Airbus H160 All Nippon Helicopter (Foto: Airbus)

Am 14. Januar 2021 hat Airbus Helicopters den Jungfernflug des ersten H160 für All Nippon Helicopter (ANH) bekanntgegeben.

Der Jungfernflug des ersten H160 Hubschraubers für All Nippon Helicopter fand auf dem Werksflugplatz Marseille Provence statt und dauerte 95 Minuten. All Nippon Helicopter betreibt bereits sechs AS365 und fünf H135 Helikopter von Airbus. Die Hubschrauber werden bei ANH für Filmaufnahmen bei der Berichterstattung vieler japanischer Fernsehstationen benutzt. Der neue H160 Helikopter wird bei ANH einen AS365 ersetzen. Der hochmoderne H160 Helikopter hat im Juli 2020 die europäische EASA Zulassung erlangt.