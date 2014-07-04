Air Navigation Pro erweitert durch AIS von skyguide

Die Applikation Air Navigation Pro wird neu durch die Luftfahrtinformationsdienste AIS von skyguide erweitert.

Die Schweizer Flugsicherung skyguide stellt Xample für deren beliebte Navigationssoftware Air Navigation Pro umfassende Luftfahrtinformationsdienste zur Verfügung. Zu diesen Diensten gehören die Vergabe von Lizenzen für Daten des elektronischen VFR-Manuals, Zugang zur SmartNOTAM-Datenbank für massgeschneiderte NOTAM-Briefings sowie Funktionen für die Flugplanbearbeitung. Seit Anfang 2013 bietet Xample Daten des elektronischen VFR-Manuals und SmartNOTAM-Briefings an. Die zusätzliche Funktion für die Aufgabe von ATC-Flugplänen wurde am 1. Mai 2014 erfolgreich eingeführt. Das Aeronautical Information Management (AIM) von skyguide will sich als die massgebende Datenquelle für Luftfahrtinformationen etablieren und diese Informationen über sichere Web-Service-Schnittstellen Entwicklern von Software für die Luftfahrtindustrie zur Verfügung stellen. Air Navigation Pro wird weltweit von über 100.000 Nutzerinnen und Nutzern angewendet, die von den neuen Diensten und Informationen eines bewährten Anbieters profitieren werden. Über den neuen Dienst für die Aufgabe von ATC Flugplänen können Nutzerinnen und Nutzer von Air Navigation Pro ihre Flugpläne weltweit über ihre mobilen Geräte aufgeben. Die Flugpläne werden von der AIM-Abteilung von skyguide in Wangen bei Dübendorf bearbeitet. Die beiden Unternehmen beabsichtigen, ihre Zusammenarbeit mit anderen Diensten noch zu erweitern. Mit dem SmartNOTAM-Service von skyguide werden SmartNOTAM und die entsprechenden Original-NOTAM fortlaufend und automatisch aufdatiert. SmartNOTAM werden laufend an die Datenbank des Kunden weitergeleitet oder von einem Web-Service abgerufen. Sie werden einzeln auf die Vereinbarkeit mit den geltenden Standards geprüft, kontinuierlich aufdatiert und redigiert, um die Lesbarkeit und operationelle Relevanz für die einzelnen Flüge sicherzustellen. Der SmartNOTAM-Service reduziert Dienst- und Vorbereitungszeit der Besatzungen durch die effiziente Datenverarbeitung und -erstellung und dank Funktionen wie Flugplanung und Dispatch erheblich und trägt gleichzeitig zu einem sicheren Betrieb bei.

Fragen zum Flugplan können rund um die Uhr an den mehrsprachigen Helpdesk unter der Nummer +41 44 931 61 61 gerichtet werden.