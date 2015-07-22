AW169 erhält EASA Zulassung

AgustaWestland AW169 (Foto: AgustaWestland)

Die neue Generation AW169 Helikopter hat die europäische Zulassung erhalten. Die Auslieferungen der Helikopter an die Kunden werden nun beginnen.

Weniger als fünf Jahre nach dem AW169 Programmstart hat AgustaWestland die EASA Zulassung erreicht. Dieser Erfolg wurde durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem EASA und AgustaWestland Team möglich gemacht.

Die 4,6 Tonnen schweren Helikopter werden aus Vergiate in Italien geliefert. Eine zweite Endmontagelinie in Philadelphia, USA ist geplant. Es wurden bereits mehr als 150 AW169 von Kunden aus der ganzen Welt bestellt.