ATP übernimmt 100sten Piper Archer

ATP Piper Archer (Foto: ATP)

Die US-amerikanische Flugschule ATP konnte ihren hundertsten Piper Archer übernehmen, dies gab Piper Aircraft am 25. September 2018 bekannt.

ATP ist die grösste Flugschule in den Vereinigten Staaten von Amerika und hat sich auf die Ausbildung von Linienpiloten spezialisiert. Als wichtigstes Schulflugzeug für die Grundschulung dient neben der Cessna 172 die Piper Archer. ATP hat im April 2013 fünfzehn Piper Archer fest bestellt und 85 Optionen auf diesen Typ gezeichnet. Alle hundert Maschinen aus diesem Auftrag konnten nun übernommen werden. ATP hat mit diesen Piper Archer TX die Flotte erneuert und ausgebaut.