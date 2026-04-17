ALPEN AIR mit Rundflügen an der AERO 2026

Alpen Air Cessna T206H (Foto: Alpen Air)

Während auf der Luftfahrtmesse AERO 2026 modernste Luftfahrt am Boden präsentiert wird, hebt ein Unternehmen tatsächlich ab: ALPEN AIR ist der einzige Aussteller, der mit einem Flugzeug Besuchern vor Ort Rundflüge über den Bodensee anbietet.

Bereits im vierten Jahr in Folge hat ALPEN AIR während der Messetage (22.- 25. April) die beliebten 20-minütigen Erlebnisflüge ab Friedrichshafen im Programm. Zum Einsatz kommt eine Cessna T206H der neuesten Generation, die neben hohem Komfort allen Passagieren eine hervorragende Rundumsicht garantiert.

„Die AERO steht für Innovation und Leidenschaft. Wir bringen beides in die Luft“, sagt Simon Ambrosius, Geschäftsführer der ALPEN AIR, „Was gibt es Schöneres als die Faszination Fliegen nicht nur zu sehen, sondern bei einem Flug wirklich zu spüren – und das in einer der schönsten Gegenden der Welt.“

Moritz Reuter, ebenfalls Geschäftsführer, fasst zusammen: „Wir setzen der Messe das Sahnehäubchen auf.“

Die Route führt entlang des Bodenseeufers über Langenargen nach Lindau, vorbei an Bregenz zur Rheinmündung, bevor es über das Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz zurück nach Friedrichshafen geht – mit Ausblick auf die Messe und bei klarer Sicht auf die eindrucksvolle Alpenkette. Die Kombination aus See, Bergen und internationalem Flair macht diesen Flug zu einem der eindrucksvollsten Flugerlebnisse im süddeutschen Raum.

Die Passagiere werden direkt vom Messegelände zum Flugzeug begleitet. Eine Teilnahme ist jedoch auch unabhängig von einem Messebesuch möglich – das Angebot richtet sich somit auch an Einheimische und Gäste der Region.

Die in Augsburg ansässige Fluggesellschaft ALPEN AIR Aviation GmbH ist spezialisiert auf exklusive Rundflüge über München, die bayerischen Seen, die Alpen und das weltberühmte Schloss Neuschwanstein. Philosophie des Unternehmens ist es, das Fliegen zu dem einzigartigen Erlebnis zu machen, von dem die Menschen immer geträumt haben. Ganz nach dem Motto: Fliegen – nur schöner.

Die Rundflüge auf der AERO Friedrichshafen sind ab sofort unter www.alpenair.de sowie während der Messe am ALPEN AIR-Stand buchbar.