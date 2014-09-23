AG-4 Crusader eines der ersten Taxiflugzeuge

Die American Gyro AG-4 Crusader wurde Mitte der 1930er Jahre entwickelt und gebaut, das Flugzeug war als Reiseflugzeug für Taxiflüge gedacht.

Im April 1935 absolvierte die AG-4 Crusader ihren Jungfernflug, die Flugleistungen konnten zu dieser Zeit als hervorragend bezeichnet werden. Das zweimotorige Reiseflugzeug ging gleichwohl nie in die Serienproduktion, da es der American Gyro Company nicht gelang, Geld für die Fertigung der AG-4 Crusader zu organisieren. Die Unternehmung musste anfangs 1938 Konkurs anmelden. Die AG-4 Crusader wurde der Nachwelt leider nicht erhalten, sie fiel in den 1940er Jahren den Flammen eines Hangar Brandes zum Opfer.

Lesen Sie zu der AG-4 Crusader den ausführlichen Bericht von Eberhard Kranz: