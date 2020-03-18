AERO wird verschoben

AERO Friedrichshafen

Die AERO 2020 wird ins nächste Jahr verschoben, die grösste General Aviation Messe in Europa wird in diesem April nicht stattfinden.

Die Welt steht Kopf. Trotzdem gilt es auch bei der Messe Friedrichshafen den Blick nach vorne zu richten. Seit der Entscheidung, die für das Zeitfenster 1. bis 4. April 2020 geplante AERO Friedrichshafen aufgrund des Einflusses des Coronavirus zu verschieben, wurden viele Überlegungen zur Verlegung auf einen späteren Termin unternommen. Mit dem Ergebnis, dass die nächste Durchführung der Leitmesse der allgemeinen Luftfahrt zum Termin 14. bis 17. April 2021 stattfinden wird. "Weder der Kalender der Messe Friedrichshafen noch die Termine innerhalb der Branche hätten eine problemlose Verschiebung auf den Sommer oder Herbst dieses Jahres zugelassen. Nach Abwägung aller Pros und Kontras sehen wir einen Termin in 2021 als den einzig vernünftigen und für die gesamte Branche tragbaren Weg", erklärt AERO-Bereichsleiter Roland Bosch die Entscheidung.

FAQ’ s zum Umgang mit der ursprünglich geplanten AERO Friedrichshafen 2020 und weitere Informationen unter: www.aero-expo.com.