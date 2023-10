AERO wird Media Award verleihen

AERO Friedrichshafen

Die AERO 2024 wird zum ersten Mal die AERO Media Awards verleihen und damit ein weltweit beachtetes High-Level-Medienevent nach Friedrichshafen an den Bodensee holen.

Medienschaffende, die in diesem Jahr herausragende journalistische Arbeiten in einer der ausgeschriebenen Kategorien veröffentlicht haben, können sich ab sofort für den Preis bewerben. Die Vorbereitungen zur AERO 2024 sind in vollem Gang. Die nächste Ausgabe der führenden globalen Messe für die Allgemeine Luftfahrt, den Luftsport und die Business Aviation wird eine besondere Veranstaltung, denn die AERO findet zum 30. Mal statt. Anlässlich der Jubiläums-Messe wird der Veranstalter, die fairnamic GmbH, in Zusammenarbeit mit Peter Bradfield von der Agentur Bradfield & Associates, erstmalig die AERO Media Awards für herausragende journalistische Arbeiten über die Allgemeine Luftfahrt verleihen.

Tobias Bretzel, der Projektleiter AERO bei der fairnamic GmbH, sagt: „Wir freuen uns riesig, ein solches High-Level Media Event zur Jubiläums-AERO nach Friedrichshafen geholt zu haben. Zur AERO können wir immer Hunderte von nationalen und internationalen Medienschaffenden am Bodensee begrüßen, die von der Messe berichten.“

Peter Bradfield hat die weltweit renommierten Aerospace Media Awards 2012 ins Leben gerufen. Er sagt: „Die AERO Media Awards 2024, unsere gemeinsame Veranstaltung, findet am 16. April statt, um Journalisten und Verleger speziell aus der Allgemeinen Luftfahrt für ihre herausragenden Beiträge in verschiedenen Kategorien zu ehren. Sponsoren für die verschiedenen Branchenkategorien und Tische sind herzlich willkommen.“

Die Aerospace Media Awards werden jeweils im Vorfeld von globalen Aerospace-Events in Paris und in London im Rahmen von hochrangig besetzten Zeremonien vergeben. Zu den Unterstützern der Media Awards zählen nicht nur die führenden Aerospace-Unternehmen, sondern auch regionale und nationale Player. Für die AERO Media Awards sind noch einige wenige Sponsorenplätze frei. Die Preisverleihungen stellen herausragende Networking-Möglichkeiten für Medienschaffende und Entscheider aus der Industrie dar. In Friedrichshafen werden die Preise am Abend des 16. April 2024 vergeben.

Medienschaffende können sich ab sofort unter www.aero-media-awards.com für die AERO Media Awards bewerben. Da es sich um einen internationalen Medienpreis handelt, können die Beiträge in beliebiger Sprache veröffentlicht worden sein. Der Bewerbung muss aber eine englische Übersetzung beigefügt sein. Die Preise werden für herausragende journalistische Arbeiten in den Kategorien Rotorcraft, Electric Aircraft, Certified Piston Engine Aircraft, Business Aviation, Sustainable Aviation, Ultralight/Microlight/Light Sports Aircraft, Drones/UAV, Avionics, Aviation Fuels sowie Propulsion Systems vergeben. Die Beiträge müssen im Jahr 2023 veröffentlicht worden sein. Die Autorinnen und Autoren können sich selbst mit ihren Arbeiten bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden. Ende der Bewerbungsfrist ist der 19.01.2024. Eine international besetzte und sehr erfahrene Jury wird die Arbeiten bewerten und die Nominierten sowie die Preisträger bestimmen.

Über die Veranstaltung AERO Friedrichshafen

Die AERO 2024 findet vom 17. – 20. April 2024 auf dem Messegelände der Messe Friedrichshafen statt. Die AERO ist die internationale Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport. Präsent sind Fluggeräte von der zivilen Drohne über Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge und Gyrocopter, Helikopter, Reise- und Trainingsflugzeuge mit Kolbenmotor oder Turboprop-Antrieb bis hin zu Businessjets. Neue Antriebssysteme, Elektroflug, modernste Avionik, Dienstleistungen und Zubehör für Piloten sind weitere Schwerpunkte. Diese Themenbereiche spiegeln sich auch in den AERO Conferences wider und machen Europas größte Veranstaltung der Allgemeinen Luftfahrt dadurch auch zu einer wichtigen Plattform für Wissensaustausch und Weiterbildung.

Über die fairnamic GmbH

Mit der Gründung der fairnamic GmbH besiegeln die Messegesellschaften Frankfurt und Friedrichshafen eine Partnerschaft mit Schwerpunkt innovativer Mobilität. Durch gebündelte Kompetenz sowie Marktkenntnis, globaler Aufstellung, Markenstärke und Schnelligkeit wird die Marktposition in den Zukunftsmärkten General Aviation, Micromobility, E-Bike und Fahrrad gestärkt. Die Marken AERO und EUROBIKE sowie ihre Satelliten bilden dabei den Schwerpunkt des Joint Ventures. Ziel ist der Ausbau und die Weiterentwicklung der beiden Leitmessen.