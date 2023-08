AERO mit vielen Highlights

Mit umfangreichem Programm, mehr als 500 Ausstellern und zahlreichen Sonderveranstaltungen geht die AERO von Mittwoch, 18. bis Samstag, 21. April 2012 in Friedrichshafen an den Start.

Messechef Klaus Wellmann und Projektleiter Roland Bosch zeigen sich vor der AERO 2012 erfreut: „Wir verzeichnen eine sehr gute Nachfrage“, stellt Roland Bosch fest. Nach schwierigen Jahren verspüren die Hersteller der Allgemeinen Luftfahrt – also die gesamte zivile Luftfahrt mit Ausnahme von Linien- und Charterverkehr – wieder mehr Optimismus. Durch die anziehende Konjunktur in Deutschland und in weiteren europäischen Ländern sowie in den USA, steigt die Nachfrage in einigen Bereichen der General Aviation wieder an. So liegen preiswert zu unterhaltende Ultraleichtflugzeuge, European Light Aircraft und Gyrocopter nach wie vor im Trend, während bei ein- und zweimotorigen Reiseflugzeugen mit Kolbenmotor angesichts hoher Spritpreise vor allem sparsame Maschinen gefragt sind. Durch die Vorstellung neuer verbrauchsgünstiger Diesel- und Hybridmotoren sowie flüsterleiser Elektroantriebe werden zusätzlich Kaufanreize für Interessenten geschaffen.Zwei erfolgreiche Messen in der Messe werden 2012 weitergeführt: So dreht sich bei der vierten e-flight-expo erneut alles um alternative Antriebe in der Luftfahrt, also moderne und sparsame Elektro- und Hybridtriebwerke. Im Helikopter Hangar kommen Hubschrauberfans voll auf ihre Kosten: Aktuelle Schul-, Reise-, Arbeits- sowie Militärhelikopter sind dort zu sehen.Die AERO ist weit über die europäischen Grenzen hinaus etabliert. Zeichen dafür ist die Vielzahl nordamerikanischer Flugzeug-, Triebwerks- oder Zubehörhersteller, die am Bodensee ausstellen. US-Firmen stellen voraussichtlich auch 2012 die größte Zahl unter den ausländischen AERO-Teilnehmern. Aber selbst Luftfahrt-Unternehmen aus Neuseeland, Australien und Russland sind in Friedrichshafen vertreten.Einen hohen Anteil der ausgestellten Maschinen auf der AERO nehmen klassische ein- und zweimotorige Flugzeuge mit Kolbenmotor ein. Diese erfordern zum Fliegen mindestens eine Privatpilotenlizenz – sie bilden quasi das Rückgrat der Flotte innerhalb der Allgemeinen Luftfahrt. Vom Fachpublikum gespannt erwartet werden Premieren wie etwa die neue Einmotorige von Pipistrel mit Verbrenner- oder Hybridantrieb, möglicherweise eine große Diesel-Twin von Diamond Aircraft sowie die endgültige Konfiguration des auf der AERO 2011 als Mockup gezeigten einmotorigen Viersitzers C4 von Flight Design.Die mit Abstand größte Anzahl ausgestellter Exponate nehmen 2012 wieder die Ultraleichtflugzeuge ein. Diese Maschinen sind ein- oder zweisitzig und maximal 472 Kilogramm schwer. Weil die dafür notwendige Luftsportgeräteführer-Lizenz einfach zu erwerben ist und die Maschinen leise sowie sparsam im Unterhalt sind, befindet sich die Ultraleichtfliegerei seit Jahren in einem stabilen Steigflug. Geradezu boomartig haben zudem ultraleichte Gyrokopter in den letzten Jahren weite Verbreitung gefunden.Ähnlich wie die Ultraleichten für Europa, haben auch die USA eine Einstiegsklasse in die motorisierte Luftfahrt. Die Light Sport Aircraft Maschinen (LSA) sind einmotorig, die Lizenz zum Fliegen mit ihnen ist unkompliziert zu erwerben und die Gesundheitsanforderungen an den Piloten sind deutlich weniger streng als bei herkömmlichen Flug-Lizenzen. Auch sie haben maximal zwei Sitze, dürfen bis 600 Kilo schwer und nicht schneller als rund 220 Stundenkilometer sein. Zahlreiche Hersteller aus USA und Europa zeigen ihre jüngsten LSA auf der AERO.Etwas Vergleichbares wie die Light Sport Aircraft in den USA gibt es nun auch in Europa: Die European Light Aircraft (ELA). Anders als bei ihren US-Pendants gibt es auf dem alten Kontinent aber keine willkürlich festgelegte maximale Höchstgeschwindigkeit für diese Maschinen, auch Einziehfahrwerke oder Verstellpropeller sind deshalb möglich. Mit bis zu 600 Kilogramm Abfluggewicht liegen die ELA-1-Flugzeuge gewichtsmäßig zwischen den Ultraleichten (bis 472 kg) und Very Light Aircraft (VLA)-Maschinen bis 750 Kilogramm. Mehrere Unternehmen präsentieren am Bodensee ihre neuen ELA-Modelle.Die am meisten bewunderten Exponate am Bodensee werden 2012 wieder die Business-Flugzeuge sein: Ihre Palette reicht vom ein- und zweimotorigen Flugzeug mit Kolbenmotor über ein- oder mehrmotorige Maschinen mit Propellerturbine bis zur Königsklasse, den mehrstrahligen Jets.Seit ihren Anfängen ist die AERO auch Heimat der Anhänger des lautlosen Fliegens. Mehrere Hersteller, einige davon aus Deutschland, werden ihre Ein- oder Zweisitzer vom Anfängersegler bis hin zum Wettbewerbsflugzeug präsentieren. Nach wie vor beliebt sind auch Motorsegler, um unabhängig von Schleppflugzeugen oder Seilwinden starten zu können.Eine steigende Zahl an Ausstellern, dazu zahlreiche Flugzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb, machen die Messe e-flight-expo innerhalb der AERO immer wichtiger, wobei das „e“ von e-flight für electrical, ecological und evolutionary in der Luftfahrt steht. Es sind serienreife Flugzeuge und Motorsegler mit Elektromotoren oder anderen zukunftsträchtigen Antriebssystemen zu sehen, auch Prototypen sind dabei.Erstmals wird es auf der AERO 2012 einen eigenen Bereich speziell für Luftfahrt-Triebwerke geben: In der sogenannten Engine-Area sind neue Kolbenmotoren für den Betrieb mit bleifreiem Treibstoff zu sehen, auch moderne und effiziente Dieseltriebwerke werden ausgestellt. Da verschiedene Unternehmen an verbrauchsgünstigen Hybrid-Flugantrieben arbeiten, werden solche kombinierten Elektro/Verbrennerantriebe ebenfalls vorgestellt. Aber auch die Nostalgie kommt nicht zu kurz: Klassische Stern-, Reihen- und Boxermotoren, Strahltriebwerke und das Triebwerk einer Ariane-Rakete werden gezeigt.Deutliche Akzente setzt die AERO 2012 bei den Drehflüglern. So werden im Helikopter Hangar aktuelle Hubschraubertypen, Neuentwicklungen und die Produkte der Zubehörindustrie im Mittelpunkt stehen. Selbst Raritäten sind zu besichtigen und geben so interessante Einblicke in die Helikopterentwicklung. Zu sehen sind Hubschrauber der Allgemeinen Luftfahrt wie auch Maschinen von Polizei und Rettungskräften. Ein Highlight wird die Beteiligung der Bundeswehr sein, die erstmals am Bodensee ihren neuen Transporthubschrauber NH90, den aus „James Bond“ bekannten Kampfhelikopter Tiger sowie eine militärische Version des Eurocopter EC 135 präsentiert. Vom einsitzigen Kleinsthubschrauber mit Kolbenmotor bis zum Mehrturbinen-Großhelikopter reicht die Palette. Infos über Ausbildungsangebote und Berufschancen in der Drehflüglerbranche runden das Angebot des Helikopter Hangars ab.Unter dem Dach der AERO Conferences finden Referate und Diskussionsveranstaltungen im Rahmen der e-flight-expo und des Helikopter Hangar statt. Es stehen auch Vorträge über Themen auf dem Programm, die für jeden Piloten interessant sind. So etwa über Fluginformationsdienst und Schlechtwetter, alternative Flugantriebe, gefährliche Annäherungen in der Allgemeinen Luftfahrt oder Sperrungen des britischen Luftraums während der Sommer-Olympiade in LondonWie bereits im vergangenen Jahr findet auf der AERO 2012 keine Airshow statt. Dennoch wird sich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag einiges am Himmel bewegen. An diesen drei Tagen haben die ausstellenden Firmen jeweils um 13.30 Uhr eine Stunde lang Gelegenheit, ihre Flugzeuge, Hubschrauber oder Gyrocopter dem Messepublikum in der Luft zu präsentieren.Auch für die AERO 2012 ist der Anflug für Piloten mit eigener Maschine nur per vorheriger Slot-Einholung möglich. Die online-gestützte PPR-Vergabe ist ab April unter www.fly-away.de möglich.Für Ultraleichtflugzeuge und Motorsegler ist auch das zehn Kilometer westlich vom Flughafen Friedrichshafen liegende Segelfluggelände Markdorf während der Messe anfliegbar. Von dort gibt es eine Shuttle-Verbindung zur AERO. Zur besseren Planung sollten sich UL- und Motorseglerpiloten unter www.sfg-markdorf.de/www/aero informieren und anmelden.Die Messe Friedrichshafen bietet erstmals in diesem Jahr selbst anfliegenden Piloten sowie kurzfristig disponierenden Besuchern einen neuen Service: Wer eine Unterkunft benötigt, kann in der „AERO Tent City“ in der Rothaushalle A1 gegen eine geringe Gebühr übernachten. Die Zelte werden von der Messe gestellt, der Besucher muss lediglich einen Schlafsack mitbringen. Die Zelte und Liegematten in Einer- oder Zweierbelegung können ab Ende Februar online gebucht werden.Die AERO 2012 beginnt am Mittwoch 18. April und dauert bis Samstag, 21. April 2012. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Samstag von 9 bis 18 Uhr.