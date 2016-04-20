AERO ist heute erfolgreich gestartet

AERO 2015 Phenom 300 (Foto: Hobby Verlag AG)

606 Unternehmen aus der ganzen Welt stellen auf der internationalen Luftfahrtmesse AERO in Friedrichshafen noch bis Samstag, 23. April 2016 aus.

Die Allgemeine Luftfahrt ist mit ein- und mehrmotorigen Kolbenmotorflugzeugen, Hubschraubern, Gyrocoptern, Turboprops und mehrstrahligen Jets sowie historischen Segelflugzeugen präsent. Drohnen, neue Flugmotoren und Bordelektronik, Zubehör oder Dienstleistungen rund ums Fliegen sowie Angebote der Flugschulen runden das Programm ab. Gleichzeitig werden Spezialbereiche zu den Themen Elektroflugzeuge, Bordelektronik, AERODrones mit neuen Inhalten dargestellt.

AERO 2015 Simulator (Foto: Hobby Verlag AG)

Mit dem Slogan „Be a pilot“ wirbt die AERO für den Traum vom Fliegen und motiviert damit die Nachwuchspiloten.