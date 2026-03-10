AERO glänzt mit Innovationen

AERO 2025 Impressionen (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO als globale Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport ermöglicht Besuchern einen Blick in die Zukunft der Luftfahrt.

Die Branche ist sich einig, dass die Luftfahrt der Zukunft nachhaltig ist und entwickelt derzeit neue Technologien, leichtere Materialien, neue Antriebssysteme und alternative Treibstoffe, um dieses Ziel zu erreichen.

Tobias Bretzel, Projektleiter AERO bei der Fairnamic GmbH, sagt: „Nachhaltige Luftfahrt spielt auf der diesjährigen AERO Friedrichshafen mit unserer neuen Innovation Stage und der neugestalteten Innovation Area in Halle A7 eine zentrale Rolle. Die AERO hat eine lange Tradition darin, Innovationen zu fördern und einem breiten Publikum zu präsentieren. Mit der e-Flight-Expo, waren wir 2009 Vorreiter im Bereich der nachhaltigen Luftfahrt und sind stolz auf deren erfolgreiche Weiterentwicklung.“

In diesem Jahr werden Aussteller des AERO Sustainable Aviation Trails erstmals durch grüne-weiße Windsäcke statt der grünen Ballons an den Ständen hervorgehoben. Damit kennzeichnen die Veranstalter Firmen, die an nachhaltigen Projekten arbeiten, beziehungsweise nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Über 100 Aussteller zeigen sich auf dem Trail. Die Luftfahrt arbeitet an vielen Aspekten, um nachhaltiger zu werden. Zu den Innovationen gehört nicht nur Hardware, sondern auch Navigationssoftware, die direktere und kürzere Flugrouten ermöglicht und dabei auch die Wetterbedingungen berücksichtigt.

In der Halle A7 gibt es mit der Innovation Stage erstmalig eine Bühne, die an den ersten beiden Messetagen (22. und 23. April) ausschließlich Fachpräsentationen von hochrangigen Vortragenden zu Themen der nachhaltigen Luftfahrt bereithält. Im Umfeld der Bühne zeigen Aussteller ihre Visionen und Projekte für die Zukunft der Luftfahrt in Form von neuen Antriebskonzepten, neuen Treibstoffen und neuen Materialien. Künftige Luftfahrzeuge werden leiser, weniger Energie verbrauchen und günstiger im Betrieb sein, darin sind sich Fachleute einig.

Die Allgemeine Luftfahrt spielt mit ihrer großen Bandbreite von Fluggeräten bei der Entwicklung von neuen Luftfahrt-Technologien eine wichtige Rolle, denn mit den Flugzeugen der General Aviation können Aerospace-Innovationen schnell und kostengünstig entwickelt und getestet werden, bevor sie in größeren Flugzeugen eingesetzt werden.

Der vierte AERO Hydrogen & Battery Summit mit Bosch als offiziellem Headline Sponsor findet am 21. und 22. April 2026 statt. Das Symposium konzentriert sich auf den Übergang zu einer nachhaltigen und CO₂-freien Luftfahrt und präsentiert praxisnahe Lösungen und Anwendungen. Experten aus Forschung und Entwicklung und Industrie geben aktuelle Einblicke in ihre Arbeiten zu unter anderem folgenden Themen:

Fortschritte in der Batteriezellenentwicklung und -sicherheit

Nachhaltige Elektromobilität und neue Antriebssysteme in der Luftfahrt

Aktuelle Wasserstoffforschung und Industrieprojekte, einschließlich der Brennstoffzellenentwicklung und ihrer Basiskomponenten.

Messe Friedrichshafen mit größter Photovoltaik-Dachanlage der Bodenseeregion

Nicht nur die Aussteller der AERO unterstützen die Bemühungen der Branche um mehr Nachhaltigkeit. Auch die Messe Friedrichshafen selbst hat in den vergangenen Monaten in grüne Technologien investiert. Auf den Dächern von zehn Messehallen wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 5,5 Megawatt Peak installiert. Jetzt erzeugt die Messe einen Großteil ihres Strombedarfs selbst und speist überschüssige Energie als grünen Strom in das regionale Netz ein. Die Anlage wurde am 24. Februar 2026 auf den Messedächern in Friedrichshafen offiziell eingeweiht.

Klaus Wellmann, der Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, sagte: „Mit der Inbetriebnahme unserer 5,5 Megawatt Peak PV-Anlage geht die Messe Friedrichshafen sprichwörtlich ans Netz. Gemeinsam mit starken Technologiepartnern aus der Region setzen wir hier ein klares Zeichen für Eigenstromversorgung, hohe Energie-Autarkie und nachhaltiges Wirtschaften. Das Projekt ist ein zentraler Baustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie und unterstützt zugleich die Klimaziele der Stadt Friedrichshafen mit einer CO2-Einsparung von jährlich rund 2.735 Tonnen.“

Die AERO findet in diesem Jahr vom 22. bis 25. April wie immer in Friedrichshafen statt.

AERO