AERO 2024 mit Jubiläumsflugshow

AERO Friedrichshafen (Bild: Hobby Verlag AG)

Die Luftfahrtmesse AERO feiert im kommenden Jahr mit einer Flugshow den 30. Geburtstag, die Messe findet in Friedrichshafen vom 17. Bis zum 20. April 2024 statt.

Begleitet wird die Messe von einem umfangreichen Programm aus Fachkonferenzen. Die neue AERO Academy bietet zudem spezielle Sicherheitstrainings für Piloten sowie technische Workshops an. Am Vorabend der Messe wird erstmals der AERO Media Award verliehen.

Jubiläum am Bodensee: Die AERO begeht im kommenden Jahr ihren 30. Geburtstag, der unter anderem mit einer Airshow am Messesamstag gefeiert wird. Die einstündige Schau soll auf spektakuläre Weise das breite Themenspektrum der internationalen Luftfahrtmesse zwischen Innovation und Nachhaltigkeit abbilden. Eine Sonderausstellung gibt zudem Einblicke in die Historie der AERO Friedrichshafen und präsentiert Meilensteine, Innovationen und wegweisende Entwicklungen, die die General Aviation geprägt haben.

„Wir freuen uns nach einer erfolgreichen AERO 2023 darauf, den 30. Geburtstag der Messe gemeinsam mit Ausstellern und Besuchern aus der ganzen Welt zu feiern. Neben vielen Jubiläums-Specials wird die kommende Ausgabe der AERO die gesamte Bandbreite an Innovationen in der Allgemeinen Luftfahrt abdecken“, sagt Tobias Bretzel, Projektleiter AERO des Messeveranstalters fairnamic GmbH. In den 12 Ausstellungshallen präsentieren sich an den vier Messetagen zahlreiche Hersteller von Motorflugzeugen, Ultraleicht- und Segelflugzeugen, Hubschraubern, Jets sowie Zulieferer von Avionik, Antrieben, Rettungssystemen und weiterem Zubehör.

Dominantes Thema der AERO wird auch 2024 die Transformation der Luftfahrt hin zu mehr Nachhaltigkeit sein. Integraler Bestandteil dabei ist die e-flight-expo, die bereits 2009 als weltweit erste Ausstellung für elektrisches Fliegen startete. Die Schau innerhalb der AERO stellt innovative Lösungen und Projekte beim Elektroflug in den Mittelpunkt und bringt Aussteller und Besucher aus dem Bereich der nachhaltigen Luftfahrt zusammen. Ein 2023 erstmalig durchgeführtes Symposium zur Nutzung von Wasserstoff als Luftfahrt-Antrieb wird zudem um den Bereich Batterietechnologie erweitert: Der AERO Hydrogen & Battery Summit startet bereits am Dienstagnachmittag (16. April) und wird am ersten Messetag weitergeführt. Eine Art „grünen Faden“ für die Messebesucher bietet der AERO Sustainable Aviation Trail: Alle Aussteller, die sich verstärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, sind mit einem grünen Ballon über dem Stand gekennzeichnet.

Um dem Fachkräftemangel in der Luftfahrtbranche entgegenzuwirken, hat die AERO 2023 eine Jobbörse ins Leben gerufen, die im nächsten Jahr auf zwei Tage ausgeweitet wird und innerhalb des Geländes an einem stark frequentierten Bereich zwischen den A- und B-Hallen neu platziert wird. Bei den AERO Career Days präsentieren am 19. und 20. April 2024 zahlreiche Unternehmen und Organisationen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Luftfahrt ihre Ausbildungs- und Karrierechancen. Zusätzlich können sich Job-Interessierte bei den AERO Career Sessions in Vorträgen informieren und mit Branchenvertretern über unterschiedliche Berufsbilder sprechen.

Bereits einen Tag vor Beginn der Luftfahrtmesse trifft sich die Fachpresse zum Aero Media Day (16. April), um sich mit führenden Experten und Entscheidungsträgern der Branche auszutauschen und einen Überblick über die Innovationen und Neuheiten zu erhalten. Am Abend werden erstmals die AERO Media Awards in Kooperation mit Peter Bradfield vergeben. Diese würdigen herausragende journalistische Leistungen in den unterschiedlichen Kategorien der General Aviation.

Aussteller können sich ab sofort unter folgendem Link anmelden: https://www.aero-expo.de/aussteller/ausstellerunterlagen

Weitere Informationen unter: https://www.aero-expo.de und https://www.linkedin.com/showcase/aeroshow