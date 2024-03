AERO 2024 baut Portfolio mit Fly-In-Event aus

Daher mit Kodiak 900 und TBM 960 an der AERO 2023 (Foto: Hobby Verlag AG)

Europas Leitmesse für Allgemeine Luftfahrt feiert dieses Jahr nicht nur in Friedrichshafen ihr 30. Jubiläum, sondern mit AERO Fly-In auch eine Event-Premiere am Flugplatz Aalen-Elchingen.

In Kooperation mit Messepartner Luftraum Süd und dem Luftsportring Aalen wird das traditionelle Flugplatzfest im baden-württembergischen Ostalbkreis unter dem Leitgedanken „Future meets History“ konzeptionell ausgebaut. Von historischen bis hin zu elektrisch betriebenen Flugzeugen, am Boden und in der Luft: Zum Spätsommer-Termin 31. August bis 1. September 2024 versammelt das neue AERO Fly-In die General Aviation-Community und alle Flugbegeisterten in einem Outdoor-Umfeld mit einfacher Fly-In Regelung und attraktiven Beteiligungsformen.

„Mit unserer e-flight expo ist die AERO bereits seit Jahren die führende internationale Anlaufstelle für innovative Technologien und Trends aus der Branche der allgemeinen Luftfahrt. Nachhaltige Konzepte und die Rolle von Elektro-Flugzeugen rücken dabei zunehmend in den Fokus. Wir sind stets daran interessiert, neue Impulse zu setzen, unser Portfolio zu erweitern und freuen uns darüber, der Community nun getreu dem Motto „Future meets History“ erstmalig auch im Sommer eine Plattform zu bieten, auf der sich Liebhaber konventionell betriebener Fluggeräte und Enthusiasten von zukunftsweisenden Elektroflugzeugen austauschen können“, erklärt AERO-Projektleiter Tobias Bretzel. „Das AERO Fly-In auf dem Fundament des beliebten Flugplatzfestes umzusetzen, das bereits mehr als 10 000 Besucher anlockte, ist eine hervorragende Startposition. Die Umsetzung am Flugplatz Elchingen ermöglicht zudem leichte Fly-In Regelungen mit vielen An- und Abflügen, ein outdoor-lastiges Ausstellungsareal mit einfachen Setup-Bedingungen und auch Campen vor Ort schafft Festival-Charakter. Mit dem Luftraum Süd und dem Luftsportring Aalen haben wir etablierte Partner mit langjähriger Eventerfahrung an Bord und sind umgeben von einer guten Verkehrsanbindung samt Infrastruktur.“

Dank der Kooperation dürfen sich Besucherinnen und Besucher über eine Erweiterung des bewährten Rahmenprogramms freuen. Neben Highlights wie den Flug- und Sondershows werden dieses Jahr zahlreiche ausstellende Unternehmen aus den Bereichen Elektroflug, Zubehör & Ausrüstung sowie Flugschulen erwartet. Hinzu kommt der neu geschaffene Vernetzungsaspekt mit Raum für fachlichen Austausch, Information und Vorträgen.

Die Event-Premiere im Sommer 2024 spricht sowohl Flugbegeisterte, Privatpilotinnen und Piloten sowie alle Aviation Enthusiasten und auch Familien an.

Um den ersten Geburtstag von AERO Fly-In gebührend zu feiern, öffnet auch der Hangar des anliegenden Veranstaltungsorts Luftraum Süd seine Türen. „Wir kennen das Team der AERO Friedrichshafen bereits seit langem. Nun freuen wir uns, diese Partnerschaft erstmals auch in Elchingen zum Ausdruck zu bringen und mit unserer modernen Eventlokation inklusive Dauerausstellung historischer Flugzeugklassiker mehr Bekanntheit zu erlangen“, sagt Karl F. Grimminger, Eigentümer Luftraum Süd.

Dr. Helmut Albrecht, Vorstandsvorsitzender des Luftsportrings Aalen ergänzt: „Wir führen das Flugplatzfest nun seit mehreren Jahrzehnten durch und sind stolz auf die Erweiterung des Angebots. Der Flugplatz wird zum Ort des überregionalen Austausches, bei dem nicht nur Interessierte mehr über den Flugsport erfahren, sondern Privatpilotinnen und Piloten aller Flugzeugarten sich von einem der schönsten Verkehrslandeplätze Deutschlands überzeugen können.“

Über den Luftsportring Aalen:

Der Verein ist alleiniger Besitzer und Betreiber des 50 Hektar großen Fluplatzes Aalen-Elchingen und bietet seinen 600 Mitgliedern sowohl die Nutzung des Flugzeugparks, bestehend aus Motor- und Segelflugzeugen, als auch Flugausbildungen an. Das traditionelle Flugplatzfest wird seit 1979 im zweijährigen Turnus veranstaltet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lsr-aalen.de/

Über den Luftraum Süd:

Die moderne Eventlokation liegt direkt am Flugplatz und präsentiert in seinem 3000 m2 großen Hangar eine Sammlung historischer Flugzeuge, die 2019 fertiggestellt wurde. Darüber hinaus bietet der Luftraum Süd auf 1200 m2 Platz für diverse Events und Veranstaltungen und ist somit vielseitig nutzbar. https://www.luftraum-sued.de/

Über die AERO Friedrichshafen:

Die AERO 2024 findet vom 17. – 20. April 2024 auf dem Messegelände der Messe Friedrichshafen statt. Die AERO ist die internationale Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport. Präsent sind Fluggeräte von der zivilen Drohne über Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge und Gyrocopter, Helikopter, Reise- und Trainingsflugzeuge mit Kolbenmotor oder Turboprop-Antrieb bis hin zu Businessjets. Neue Antriebssysteme, Elektroflug, modernste Avionik, Dienstleistungen und Zubehör für Piloten sind weitere Schwerpunkte. Diese Themenbereiche spiegeln sich auch in den AERO Conferences wider und machen Europas größte Veranstaltung der Allgemeinen Luftfahrt dadurch auch zu einer wichtigen Plattform für Wissensaustausch und Weiterbildung.

Über die fairnamic GmbH:

Mit der Gründung der fairnamic GmbH besiegeln die Messegesellschaften Frankfurt und Friedrichshafen eine Partnerschaft mit Schwerpunkt innovativer Mobilität. Durch gebündelte Kompetenz sowie Marktkenntnis, globaler Aufstellung, Markenstärke und Schnelligkeit wird die Marktposition in den Zukunftsmärkten General Aviation, Micromobility, E-Bike und Fahrrad gestärkt. Die Marken AERO und Eurobike sowie ihre Satelliten bilden dabei den Schwerpunkt des Joint Ventures. Ziel ist der Ausbau und die Weiterentwicklung der beiden Leitmessen.

