AERO 2015 verzeichnet einen starken Schub

AERO 2015 TBM 900 (Foto: Hobby Verlag AG)

Starker internationaler Zuwachs an der AERO 2015, mit 33.900 Fachbesuchern aus 60 Nationen nach vier Messetagen verzeichnete die AERO am Ende eine deutliche Steigerung der Eintritte.

Vor allem aus dem Ausland hat die Luftfahrtmesse am Bodensee noch einmal einen kräftigen Schub verzeichnet: „Die AERO Friedrichshafen hat sich in knapp vierzig Jahren aus einer kleinen Sonderschau für Segelflugzeuge zur weltweit wichtigsten Fachmesse der Allgemeinen Luftfahrt entwickelt“, zogen Messechef Klaus Wellmann und AERO-Projektleiter Roland Bosch am Samstag zu Messeschluss ein überaus positives Fazit.

AERO 2015 Stimmung (Foto: Hobby Verlag AG)

Mit 645 Ausstellern aus 38 Nationen war die Internationale Luftfahrtmesse schon mit einem neuen Rekord an den Start gegangen. Auch die Zahl der Weltpremieren und Neuheiten, die auf der AERO präsentiert wurden, überragte alle bisherigen Veranstaltungen. Die Fachbesucher aus dem In- und Ausland erwartete neben einem umfassenden Produktangebot und der Präsenz der Marktführer ein hochspezialisiertes und internationales Angebot der Allgemeinen Luftfahrt.

AERO 2015 Pilatus Aircraft (Foto: Hobby Verlag AG)

Das Branchenmeeting am Bodensee steht bei den Flugzeugexperten, bei Piloten und den Fachmedien als festes Ziel auf dem Flugplan: 33.900 Besucher aus 60 Nationen (2014: 29 700 Besucher) sorgten für ein deutliches Plus. Auch das Medieninteresse ist deutlich gewachsen: Knapp 600 Journalisten, davon gut die Hälfte aus dem Ausland, registrierten sich im Pressezentrum. Im Fokus der Fachwelt und der Medien standen neue Maschinen aus dem Segment der Geschäftsreise- Jets wie auch neue Ultraleicht- und Segelflugzeuge sowie Helikopter und Drohnen auf der RPAS-Expo. Auf der e-flight-Expo standen die Elektroflugzeuge im Mittelpunkt des Interesses, auch die Politik wurde darauf aufmerksam: Die EUKommissarin Violeta Bulc und der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann besuchten am letzten Messetag deswegen auch die AERO in Friedrichshafen.

AERO 2015 Phenom 300 (Foto: Hobby Verlag AG)

Projektleiter Roland Bosch: „Wir setzen die Erfolgsgeschichte von Graf Zeppelin fort. Der Graf baute in Friedrichshafen die größten Luftschiffe der Welt, wir veranstalten 100 Jahre später die größte und bedeutendste Messe für die Allgemeine Luftfahrt der Welt.“ Nicht nur der Aussteller- und Besucherrekord zeugt davon, sondern vor allem die sehr hohe Qualität der ausgestellten Maschinen. „Ob dies Hightech Segelflugzeuge sind oder der exklusive Businessjet. Mit den ersten serienreifen Elektroflugzeugen, die auf der AERO zu kaufen sind, ist der Blick auch auf die Nachhaltigkeit der Luftfahrt gerichtet“, erklärte Roland Bosch.

AERO 2015, Alpha Electro Pipistrel (Foto: Messe Friedrichshafen)

Aussteller-Stimmen

Eckhard Breuer, Sales Director, Bombardier Business Aircraft: „Für Bombardier war es der erste Auftritt mit einem Learjet 75 in Friedrichshafen. Wir waren beeindruckt von der Entwicklung, die die AERO in den letzten Jahren hin zum Marktsegment der Business Jets durchlaufen hat. Neben einer Reihe guter Gespräche mit Besuchern aus diesem Geschäftsfeld haben wir uns insbesondere auch über das große Interesse der vielen begeisterten Privatpiloten an unserem Learjet 75 gefreut. Die Zusammenarbeit mit dem Team der Messe Friedrichshafen war sehr professionell und überaus angenehm.“

Alberto Porto, Geschäftsführer, Swiss Excellence Airplanes: „Die Messe verlief für uns sehr zufriedenstellend und wir hatten viele interessierte Besucher bei uns am Stand. Es kamen auch sehr viele Aussteller unseres Segments zu uns. Der Wettbewerb ist hart. Wir hatten jedoch auch einige mögliche Neukunden und werden nächstes Jahr wieder an der AERO teilnehmen.“

Tine Tomazic, Chef-Ingenieur Elektroflug, Pipistrel d.o.o. Ajdovscina: „Wir sind sehr zufrieden, dass der Trend hin zum E-Flug, den wir 2007 initiierten, nun von mehr und mehr Menschen verfolgt wird. Wir hatten dieses Jahr den stärksten Zulauf bei uns am Stand. Ein Grund dafür mag auch sein, dass wir der einzige Aussteller sind, der zwei Elektro-Flugzeuge direkt zum Verkauf am Stand anbietet. Wir haben auch beobachtet, dass das Publikum bei uns am Stand sehr fachkundig war und großes Interesse gezeigt hat. Alles in allem, dies war die beste AERO, die wir je erlebt haben. Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei.“

Dr. Nicolas von Mende, Vorstand Firma Atlas Air Service AG (Cessna): „Atlas Air Service präsentiert sich mit der neuen Tochtergesellschaft Augsburg Air Service (ehemals Beechcraft Vertrieb und Service GmbH) auf der AERO 2015. Gemeinsam mit unseren Partnern Textron Aviation und Bell Helicopter zeigen wir die größte Produktpalette aller Aussteller auf der AERO: einmotorige und zweimotorige Sportflugzeuge, die zweimotorigen Turboprops Beechcraft King Air und Cessna Citation Jets sowie Bell Hubschrauber. Für unsere Präsentation hatten wir viele neue Ideen und Erwartungen an die Messegesellschaft, die all unsere Wünsche erfüllt hat. In diesem Jahr sind wir erstmals mit unserem neuen Partner Bell Helicopter auf der Messe. Wir präsentieren den erfolgreichen Bell 429 und den neuen Bell 505 Jet Ranger X. Damit ist das Marktsegment Turbinenhubschrauber auf der AERO 2015 erstmals durch Atlas Air Service und Bell präsentiert. Das Interesse der Messebesucher hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Wir wünschen uns, dass sich die AERO für kleine und mittelgroße Hubschrauber für zivile und kommerzielle Kunden zur relevanten Hauptmesse entwickelt. Die AERO war für uns auch konkret erfolgreich: Wir konnten am vorletzten Messetag einen Kaufvertrag mit einem süddeutschen Flugbetrieb für eine neue Citation XLS+ abschließen.“

AERO 2015 Cessna Jets (Foto: Hobby Verlag AG)

Die nächste AERO 2016

Die nächste AERO findet vom 20. bis 23. April 2016 auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt. Weitere Informationen unter: www.aero-expo.com.

AERO 2015 Simulator (Foto: Hobby Verlag AG)

www.aero-expo.com