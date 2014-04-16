AERO 2014 war grosser Erfolg

Die AERO 2014 in Friedrichshafen entpuppte sich einmal mehr als Publikumsmagnet.

Geographisch ideal gelegen und zu Land, Wasser und Luft erreichbar (was man als sehr speziell bezeichnen kann), fanden bei etwas kühlen Temperaturen dieses Jahr mehr als 33.000 Besucher den Weg an dieses Event. Die breite Palette von A-Z (Aero bis Zlin) war anwesend. Also ideal um sich vor Ort ein ganzheitliches Bild der verschiedenen Produkte zu machen. Das Fachsimpeln und die Netzwerkpflege kamen definitiv nicht zu kurz. Zu hoffen bleibt, dass dieser Anlass auch künftig diesen hohen Stellenwert garantieren kann, um damit den Ansprüchen der GA weiterhin gerecht zu werden. "Insgesamt eine Fachausstellung der feinen und besonderen Art."