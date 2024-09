AAL AG übernimmt Egli Paint GmbH

Atlas Air Service Embraer Legacy 500 (Foto: Atlas Air Service)

Das Unternehmen AAL AG mit Sitz in Altenrhein, Schweiz, ist seit dem 1. Juli 2024 alleinige Gesellschafterin des ebenfalls in Altenrhein ansässigen Flugzeuglackierbetriebes Egli Paint GmbH.

Egli Paint GmbH hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2006 einen herausragend guten Ruf für alle Lackierarbeiten an Geschäftsreise- und Sondermissionsflugzeugen sowie an Flugzeugkomponenten erworben. Egli Paint erweitert das Angebot der Unternehmensgruppe, zu der Atlas Air Service AG in Bremen und Ganderkesee, Augsburg Air Service GmbH und AAL AG in Altenrhein gehören.

Egli Paint hat im vergangenen Jahr eine neue Lackierhalle auf dem Gelände des Flughafens St. Gallen-Altenrhein bezogen und dabei nicht nur mehr Arbeitsfläche geschaffen, sondern auch umweltschonende Luftfilteranlagen installiert. Die neue Halle bietet Platz für Flugzeuge bis zur Größe einer Embraer Praetor, Gulfstream 280, Cessna Longitude, Challenger 350 oder Pilatus PC24. Das Unternehmen lackiert neue und gebrauchte Flugzeuge schweizerischer und verschiedener internationaler Hersteller.

Die Mitarbeitenden der Egli Paint GmbH verfügen über jahrelange Expertise und werden auch nach der Übernahme durch AAL von ihrem bisherigen Betriebsleiter Stefan Koch geführt.

Natascha Rode, Geschäftsführerin der AAL AG und Egli Paint GmbH: „Mit Stefan Koch als Betriebsleiter und der neuen Lackierhalle kann Egli Paint weiter wachsen. Stefan ist seit mehr als 20 Jahren anerkannter Experte für Flugzeuglackierungen und bringt enorme Erfahrung mit. Höchste Qualitätsansprüche wurden von Egli Paint immer zuverlässig erfüllt, das werden wir fortsetzen.“

Nicolas von Mende, Vorstand der Atlas Air Service AG fügt hinzu: „Egli Paint ist eine logische Ergänzung im Dienstleistungsangebot der Unternehmensgruppe. Die Flugzeuginstandhaltungsbetriebe in Altenrhein, Augsburg, Bremen und Ganderkesee mit zusammen fast 300 Mitarbeitenden können nun aus der Unternehmensgruppe auch die Lackierung von Flugzeugen und Komponenten anbieten. Die europäische Flotte der Business Jets wird stetig älter; eine neue Lackierung macht Flugzeuge aus Vorbesitz attraktiver und trägt damit zur Nachhaltigkeit bei. Mit Egli Paint können wir unseren Kunden nicht nur exzellente Qualität aus der Schweiz anbieten, sondern auch die Liegezeit verkürzen, indem wir Lackierung und Instandhaltung aus einer Hand synchronisieren.“