300ste Daher TBM 900 ausgeliefert

Daher TBM 940 (Foto: Daher)

Der französische Flugzeugbauer Daher konnte am 7. Februar 2020 die Auslieferung der dreihundertsten TBM 900 Maschine bekanntgeben.

Bei der Jubiläumsmaschine handelte es sich um eine TBM 940, das ist die modernste Ableitung der TBM 900. Bei den einmotorigen Turbopropellerflugzeugen von Daher handelt es sich um die schnellsten einmotorigen Reiseflugzeugen mit Propellerantrieb, die auf dem Markt verfügbar sind. Die TBM 900 Familie basiert auf dem Ausgangsmuster TBM 700, dieses Flugzeug hat am 28. August 1990 die Musterberechtigung erhalten. Momentan stehen bei Daher die TBM 930 und TBM 940 in der Produktion, die beiden Flugzeuge zählen zur TBM 900 Familie. Die TBM 900 ist seit März 2014 verfügbar.

300ste TBM 900 ist eine TBM 940 (Foto: Daher)

Das Jubiläumsflugzeug ging an einen US-Amerikanischen Arzt, dieser hat zusammen mit seiner Frau bereits eine TBM 700, TBM 850 und TBM 900 besessen und ist mit den schnellen Turbopropellerflugzeugen vollumfänglich zufrieden. Der Mediziner Doktor Ian Blair Fries ist medizinischer Sachverständiger bei der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde, er verfügt über eine ATP Lizenz und hat mehr als 6.000 Flugstunden.

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