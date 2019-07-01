300ste Citation CJ4 ausgeliefert

Cessna Citation CJ4 (Foto: Cessna)

Textron Aviation hat am 27. Juni 2019 ihre 300ste Cessna Citation CJ4 ausgeliefert, das Jubiläumsflugzeug ging an die Firma McNeilus Steel in Dodge Center, Minnesota.

Die Cessna Citation CJ4 ist seit März 2010 zugelassen und ist die größte Citation aus der C525 Familie, diese umfasst heute die drei Modelle Citation M2, Citation CJ3+ und Citation CJ4. Alle drei Typen fallen unter dasselbe Type Rating und sind für den Betrieb mit einem oder zwei Piloten zugelassen. Die Citation CJ4 wird durch zwei Williams International FJ44-4A Triebwerke angetrieben und verfügt über ein modernes Pro Line 21 Cockpit von Rockwell Collins. Mit der Übergabe der 300sten CJ4 unterstreicht Textron Aviation ihre gute Position bei den Geschäftsreisejets in dieser Größenklasse. Von den Citation Jets in dieser Klasse konnte Cessna über die letzten 50 Jahre mehr als 5.000 Einheiten verkaufen, damit ist die Citation der meistverkaufte Business Jet.

Auslieferung der 300sten Cessna Citation CJ4 (Foto: Textron Aviation)

Mit der CJ4 kann man bis zu 1.926 Nautische Meilen (3.567 km) weit fliegen, die maximale Reisefluggeschwindigkeit liegt bei 451 Knoten (835 km/h). Die CJ4 kann neben einem Piloten bis zu neun Passagiere transportieren.