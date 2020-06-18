250ste Citation M2 ausgeliefert

Cessna Citation M2 (Foto: Cessna)

Cessna konnte am 15. Juni 2020 die Auslieferung der 250sten Cessna Citation M2 bekanntgeben, die Jubiläumsmaschine ging an einen Kunden in Seattle.

Cessna konnte innerhalb von sechseinhalb Jahren 250 Cessna Citation M2 ausliefern, die Citation M2 wurde im September 2011 als Nachfolger für die Citation CJ1+ lanciert und ist momentan der kleinste Business Jet den Cessna produziert. Neben der CJ1+ wurde bei der Einführung der Citation M2 auch der Entry Level Jet von Cessna, die Citation Mustang aus dem Sortiment genommen.

Die Citation M2 ist für vier bis sechs Passagiere ausgelegt und wird von zwei leistungsfähigen FJ44-1AP-21 Triebwerken angetrieben. Bei der Avionik hat Cessna ein Garmin G3000 eingebaut, das alle Pilotenwünsche optimal abdeckt. Die Maschine erreicht bei einer Reisegeschwindigkeit von 748 km/h Nonstop Reichweiten von bis zu 2.900 Kilometern. Die maximale Reiseflughöhe liegt bei der M2 bei 41.000 Fuss.

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