12.000ster Robinson Helikopter

12.000ster Robinson Hubschrauber (Foto: Robinson Helicopter)

Der US-amerikanische Hersteller von Kleinhubschraubern konnte am 23. Dezember 2016 den 12.000sten Hubschrauber aus der Produktion rollen.

Bei dem Jubiläumshelikopter handelt es sich um einen fünfsitzigen R66 mit der Baunummer S/N 0763. Der Hubschrauber wird an einen Händler in Südafrika ausgeliefert. Hover Dynamics hat ihn wiederum an den Charterbetrieb Fly Karoo Air Services weiter verkauft. Geschäftsführer Kurt Robinson meinte zu diesem großen Tag: „Ein schöner Tag, um das Jahr abzuschließen“.

Die Robinson Helicopter Company wurde 1973 gegründet und ist der weltweit führende Hersteller von zivilen Kleinhubschraubern. Die zweisitzige R22 wurde 1979 erstmals ausgeliefert. 1993 kam die viersitzige R44 dazu und 2010 folgte die fünfsitzige R66. Die beiden kleineren Muster werden von einem Kolbenmotor angetrieben, während der R66 mit einer Rolls-Royce RR300 Turbine motorisiert ist.