100ste Citation Longitude ausgeliefert

Textron Aviation liefert 100ste Cessna Citation Longitude aus (Foto: Cessna)

Textron Aviation hat am Montag, den 9. Oktober 2023, die Auslieferung der hundertsten Cessna Citation Longitude bekanntgegeben, das Jubiläumsflugzeug ging an einen langjährigen Citation Kunden.

Die Cessna Citation Longitude wurde an der EBACE 2012 in Genf lanciert und hat im September 2019 die US-amerikanische Musterberechtigung erhalten. Jetzt freut sich das Mutterhaus Textron Aviation, dass die hundertste Cessna Citation Longitude ausgeliefert werden konnte. Die Mitarbeiter von Textron Aviation feierten diesen bedeutenden Meilenstein letzte Woche mit einer besonderen Feier am Hauptsitz des Unternehmens in Wichita.

"Die Leistung, Effizienz und das unvergleichliche Kabinenerlebnis der Citation Longitude haben sie bereits zu einem legendären Flugzeug in ihrem Segment gemacht", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President of Global Sales and Flight Operations. "Wir sind stolz auf diesen bedeutenden Auslieferungsmeilenstein und auf unser talentiertes Team, das weiterhin das beste Flugerlebnis für unsere Kunden entwickelt und liefert."

Cessna Citation Longitude (Foto: Cessna)

Der Super-Midsize Jet aus Wichita absolvierte am 8. Oktober 2016 seinen Jungfernflug. Bis zur Zulassung absolvierten die vier Testflugzeuge zusammen mit einem Demoflugzeug knapp 6.000 Flugstunden, dabei konnten 11.000 Testpunkte erfolgreich abgehakt werden.

Cessna Citation Longitude an der EBACE 2017 (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Citation Longitude ist mit einer Länge von 22,30 Meter eine gestreckte Citation Latitude, die Maschine verfügt über eine Spannweite von 21,01 Meter. Angetrieben wird die Citation Longitude durch zwei 7.600 lbs (33,81 kN) starke Honeywell HTF7700L Turbofantriebwerke. Die Citation Longitude kann mit vier Passagieren und einer Geschwindigkeit von Mach 0,82 eine nonstop Strecke von 3.500 Nautischen Meilen (6.482 km) überbrücken, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Die Citation Longitude kann bis zu 12 Passagiere aufnehmen und kostet knapp 25 Millionen US Dollar.