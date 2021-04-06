1000ste Cessna Citation 560XL ausgeliefert

Cessna Citation XLS+ (Foto: Cessna)

Cessna konnte am 31. März 2021 die 1000ste Maschine aus der Cessna Citation XL Serie ausliefern, das Flugzeug ging an einen Kunden im Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika.

Mit dieser Auslieferung konnte Cessna einen großen Meilenstein im Citation XL Programm feiern. Die Citation 560XL Baureihe umfasst die Typen Cessna Citation Excel, Cessna Citation XLS und Cessna Citation XLS+. Diese Midsize Business Jets sind seit 25 Jahren am Markt und haben inzwischen mehr als fünf Millionen Flugstunden absolviert.

Cessna Citation XLS 1000th Delivery (Foto: Cessna)

Die Jubiläumsmaschine stammt aus der jüngsten Generation der Baureihe und ist eine Citation XLS+. Das Modell verfügt über eine der modernsten Inneneinrichtungen in dieser Klasse. Der Arbeitsplatz der Piloten ist mit einer vollelektronischen FADEC Triebwerkssteuerung ausgelegt und verfügt über die neuste Pro Line 21 Avionik Iteration von Collins Aerospace, diese lässt Schlechtwetteranflüge unter CAT II Bedingungen zu. Die XLS+ ist bis zu 441 Knoten (817 km/h) schnell und verfügt innerhalb der USA über eine interkontinentale Reichweite von 2.100 Nautischen Meilen (3889 km). Bei maximalem Startgewicht gibt sich die Citation XLS+ mit einer Pistenlänge von 3,560 Fuß (1,085 Meter) zufrieden. Die Maschine steigt in 29 Minuten auf eine maximale Reiseflughöhe von 45.000 Fuß (13,716 Meter).