Ägyptische Flugschule bestellt Cessna 172

Cessna 172 Skyhawk (Foto: Textron Aviation Cessna)

Egyptian Aviation Academy hat während der Farnborough International Airshow bei Textron Aviation zehn Cessna 172 Skyhawk bestellt, die Flugzeuge werden die bestehende Flotte weiter ausbauen.

Bei der Flugschule Egyptian Aviation Academy (EAA) handelt es sich in Ägypten um eine der ältesten Flugschulen, sie ist laut eigenen Angaben seit 1932 am Markt und gehört dem Staat. Die Firma Ariegsa Manufacturing ist der Hauptauftragnehmer für diesen Auftrag bei Cessna einer Tochter von Textron Aviation. Die Flugzeuge werden die Flottenmodernisierung der EAA unterstützen und dabei helfen, die Pilotenausbildung mit modernsten Trainingsflugzeugen zu verbessern. Die zehn Cessna 172 Skyhawk sollen bis im Jahr 2027 ausgeliefert werden.